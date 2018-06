Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado em Lisboa

Homem com cerca de 40 anos morreu na Avenida Santo Condestável.

Por Lusa | 07:20

Um homem com cerca de 40 anos morreu esta terça-feira na sequência de um atropelamento na Avenida Santo Condestável, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros.



De acordo com a fonte, o alerta para o atropelamento mortal ocorreu às 05h04.



No local estiveram uma viatura dos Sapadores de Bombeiros e uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).