Incêndio de grande dimensões em Badajoz mobiliza bombeiros portugueses

Operacionais trabalham para evitar que fogo chegue a território português.

Por Lusa | 14:24

Um incêndio rural de grandes dimensões que lavra hoje na zona de Badajoz (Espanha) está a mobilizar meios portugueses, no combate, e no sentido de evitar que as chamas cheguem a território português, disse fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou, cerca das 13h45, que quatro veículos e 18 operacionais dos bombeiros voluntários de Elvas e Arronches, tinham seguido para Espanha para combater o fogo e evitar a sua propagação para Portugal, na zona de Elvas, no distrito de Portalegre.



Segundo a mesma fonte, para a zona do Caia, no concelho de Elvas, foram mobilizados para reforço, 10 operacionais, apoiados por duas viaturas das corporações de Borba e Monforte.