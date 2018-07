Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Praia coberta de cavalas dá alerta em Cortegaça

Veraneantes encontraram milhares de peixes mortos no areal ao início da manhã de segunda-feira.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:35

Cerca de cinco toneladas de peixes mortos, maioritariamente cavalas, cobriram, ao início da manhã desta segunda-feira, uma zona sem vigilância da praia de Cortegaça, emOvar.



A mancha de pescado estendia-se pelo areal que é usado pela tripulação da embarcação Buçaquinho, de arte xávega. Mas o que, à primeira vista, parecia um desastre ecológico tem uma explicação simples.



"Estávamos a puxar as redes para terra e romperam-se. Ainda tentámos segurar o peixe, mas o lance era muito grande e acabou por abrir", referiu o arrais Fernando Fonseca ao CM.



"É uma tragédia para nós. Foi um infortúnio porque o mar não tem dado nada e, quando deu, perdemos uma enorme quantidade de pescado. Tivemos um grande prejuízo com a perda do peixe e com a rede estragada. Vivemos disto, é o nosso sustento e foi tudo", lamentou, visivelmente abalado com o acidente - que assustou os veraneantes que, logo às primeiras horas do dia, ali queriam aproveitar o sol para fazer praia.



Várias pessoas optaram, no entanto, por ficar a banhos no areal e houve até quem apanhasse peixe para o levar para casa.



"A autarquia não tem competências na área, mas a Câmara de Ovar e a Junta de Cortegaça diligenciaram os meios para ajudar os pescadores a remover o peixe morto rapidamente, de forma a evitar um problema de saúde pública, causado pela putrefação devido à exposição do pescado ao sol", explicou Sérgio Vicente, presidente da junta.



As operações de limpeza do areal só terminaram por volta das 15h00, após diversas horas de trabalho. O peixe morto foi transportado para um aterro sanitário em Ovar.