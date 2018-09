Despiste faz um morto e um ferido grave em Ferreira do Alentejo

Vítima mortal ainda foi estabilizado no local mas chegou já cadáver ao Hospital de Beja.

17:23

O despiste de um automóvel, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, provocou na tarde desta terça-feira um morto e um ferido grave.

O acidente ocorreu cerca das 13h45 horas, na Estrada Nacional (EN) 121, à saída de Ferreira com direcção a Beja.

A vítima mortal, o condutor de 44 anos, residente em Canhestro, concelho de Ferreira, ainda foi estabilizado no local mas chegou já cadáver ao Hospital de Beja. O outro ocupante do veículo, uma mulher de 40 anos e esposa do condutor, chegou à mesma unidade hospitalar em estado muito grave.

No local estiveram 5 elementos dos Bombeiros de Ferreira do Alentejo, a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) e a GNR de Beja.