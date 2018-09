Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata motard e deixa a mulher ferida em Espinho

Raul e Celeste Rocha, de 49 e 47 anos, estariam a caminho de um passeio de domingo.

Por Paulo Jorge Duarte | 01:30

Raul Rocha, de 49 anos, morreu na sequência de um despiste de mota, este domingo de manhã, em Espinho. A mulher, Celeste Rocha, de 47 anos e que viajava com o marido - ambos com capacete -, sofreu ferimentos muito graves.



"É um choque para toda a comunidade. Conheço o casal desde que éramos crianças, sabia do gosto do Raul pelas motos", disse Maria do Céu Pereira, amiga da família, de Espinho. "Todos os domingos de manhã, o Raul e a Celeste iam ter com um grupo de motards em Gaia para passearem juntos. É uma tragédia, nunca pensámos que podia terminar assim, logo agora que regressou do trabalho, em Espanha, para apoiar a mulher", acrescentou a vizinha.



O alerta foi dado cerca das 10h30, para um acidente na rua da Guimbra, em Anta. Ao que tudo indica, a moto despistou- -se quando Raul Rocha fazia uma ultrapassagem, numa reta, a vários carros. As autoridades investigam se algum dos carros colidiu com a moto. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória. Uma equipa médica de Santa Maria da Feira ainda iniciou as manobras de reanimação, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O óbito foi declarado e o corpo transportado pelos bombeiros da Aguda para o Gabinete Médico-Legal do hospital da Feira.



Celeste Rocha foi transportada pelos Bombeiros do Concelho de Espinho para o hospital de Gaia. A PSP de Espinho foi chamada e investiga as causas dos acidente. O homem deixa duas filhas, de 17 e 24 anos.