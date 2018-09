Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste de mota em Espinho mata marido e deixa mulher em estado grave

No local estão 12 operacionais e cinco viaturas.

Um despiste com uma mota matou, este domingo, um homem, de 49 anos, e uma ferida grave, com 40 anos, na localidade de Anta, em Espinho. Na mota seguia um homem e uma mulher que se dirigiam a Espinho, mas acabaram por se despistar.



Os bombeiros tentaram fazer manobras de reanimação no homem de 49 anos, mas este não resistiu e o óbito foi declarado no local.



As duas vítimas tinham dois filhos. A mulher foi encaminhada para o Hospital de Gaia com ferimentos graves.



