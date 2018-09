Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovens de 22 e 24 anos feridos com gravidade em despiste em Águeda

Acidente aconteceu por voltas das 5h54.

12:01

Um despiste na Estrada Nacional 16, em Águeda, fez este domingo dois feridos graves. As vítimas são dois jovens de 22 e 24 anos que foram encaminhados para o Hospital de Aveiro.



O acidente deu-se numa curva perigosa, onde é frequente existirem acidentes graves. No local estiveram 32 operacionais e 13 veículos.



Os dois jovens eram os únicos ocupantes do carro



O alerta foi dado por volta das 5h54.