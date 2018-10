Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros iniciam recolha de fundos para greve prolongada nos principais blocos de cirurgia

Objetivo é alcançar os 300 mil euros.

Por Lusa | 15:26

Um grupo de enfermeiros iniciou uma recolha de fundos para marcar uma greve prolongada nos três principais blocos operatórios dos hospitais públicos, tendo como objetivo alcançar 300 mil euros.



A informação foi dada esta sexta-feira aos jornalistas pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, durante uma manifestação que os profissionais estão a realizar em Lisboa, no final de uma greve de seis dias não consecutivos convocada por vários sindicatos.



Segundo Ana Rita Cavaco, há um grupo de enfermeiros que projetou uma greve em três blocos cirúrgicos: Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, São João, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa.



Os enfermeiros precisam de cerca de 300 mil euros para avançar com o protesto, tendo colocado o dia 5 de novembro como prazo final para a recolha de fundos.



Segundo dados dos promotores da iniciativa, até ao momento foram recolhidos 42 mil euros, ou 14% da verba necessária.