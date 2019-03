Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de matar homem após recusa de cigarro entregou-se à polícia

Homem de 21 anos tirou a vida a Brálio Tomé, de 32 anos.

13:38

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter matado outro na Praia da Rocha, em Portimão, crime que terá alegadamente sido cometido através de esfaqueamento, foi anunciado esta quinta-feira.



A PJ indicou em comunicado que o homem, de 21 anos, entregou-se no Departamento de Investigação Criminal de Portimão daquela polícia, ao final da tarde de quarta-feira, sendo suspeito de um crime de homicídio qualificado cometido na madrugada do dia 02 de março, na Praia da Rocha, no concelho de Portimão, no distrito de Faro.



"O crime terá sido cometido na sequência de uma altercação entre o suspeito e a vítima, culminando no esfaqueamento desta que foi atingida no pescoço, vindo o ferimento a provocar a morte", frisou a polícia.



O homem vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.