Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem esfaqueado após negar cigarro

Agressor fugiu e deixou a vítima a esvair-se em sangue na Praia da Rocha.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:30

Um homem de 32 anos foi esfaqueado no pescoço, na Praia da Rocha, após ter recusado dar um cigarro a outro homem com quem se envolveu em desacatos.



Segundo o CM apurou, a tentativa de homicídio ocorreu pelas 04h30 da madrugada deste sábado, na rua António Feu, junto ao Edifício Mira Sol.



Uma testemunha relatou às autoridades o que se passou, tendo descrito o agressor como "um homem alto", também na casa dos 30 anos e que vestia "um fato de treino preto".



Após a agressão, o agressor pôs-se imediatamente em fuga, deixando a vítima, portuguesa, a esvair-se em sangue.



O ferido, que ficou em estado considerado muito grave, foi assistido no local por uma equipa do INEM e transportado para o hospital de Portimão, onde deu entrada pelas 05h00. Ontem estava internado nos Cuidados Intensivos daquela unidade hospitalar e o seu estado inspirava cuidados.



A PSP de Portimão foi alertada para a agressão violenta e foi de imediato ao local. Contudo, dada a natureza do crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que ainda durante a madrugada de ontem procedeu à recolha de indícios.



Os investigadores estão a tentar localizar o suspeito.