Homem esfaqueado por negar cigarro em Portimão

Desentendimento ocorreu na madrugada deste sábado. Vítima de 30 anos está a lutar pela vida.

14:04

Um homem na casa dos 30 anos ficou gravemente ferido após ter sido esfaqueado no pescoço na rua António Feu, junto à praia da Rocha, em Portimão, na madrugada deste sábado. O suspeito do crime está em fuga.



O desentendimento que deu origem a este desfecho terá sido entre a vítima e o agressor que ao ver-lhe ser recusado um cigarro atingiu o homem com golpes de faca no pescoço, deixando-o a lutar pela vida e colocando-se em fuga de seguida.



O CM sabe que o INEM foi imediatamente chamado ao local bem como a polícia. Apesar dos estabelecimentos noturnos já estarem encerrados à hora em que aconteceu a agressão, o momento foi testemunhado por várias pessoas que se encontravam na rua, uma vez que se trata de uma das artérias com mais movimentação noturna daquela cidade algarvia.



A vítima encontra-se nos cuidados intensivos do Hospital de Portimão. O caso está entregue à PJ que tenta localizar o suspeito do crime.