Homem golpeia e tenta estrangular mulher em Silves

Agressor, de 52 anos, ficou com pulseira eletrónica e proibido de contactar a vítima.

Por Ana Palma | 06:00

Um homem de 52 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas da GNR de Portimão pelo crime de violência doméstica contra a companheira, da mesma idade, na zona de Alcantarilha, concelho de Silves.



Segundo o CM apurou, o homem agrediu violentamente a mulher na passada terça-feira, depois de ambos se terem desentendido e decidido separar.



As agressões terão começado quando o casal começou a discutir devido à divisão dos bens que possuía. Terá sido na sequência da discussão que o homem se tornou violento e, com a raiva, começou a esfaquear e a tentar asfixiar a vítima. O assessor usou um x-ato e uma faca para golpear a mulher, que ficou ferida no pescoço e nas mãos.



O homem, depois, tentou asfixiar a vítima com um atacador de uma bota, mas a mulher conseguiu travar o ataque, colocando as mãos entre o cordão e o pescoço. Depois fugiu e denunciou a situação à GNR.



Alertado o Ministério Público, foi emitido um mandato de detenção a que a GNR deu cumprimento na sexta-feira de manhã, cerca das 10h30. O suspeito foi presente ao Tribunal de Silves no mesmo dia e ficou com proibição de contactos com a vítima mediante pulseira eletrónica.



PORMENORES

Morta em Lagoa

Este ano já morreram em Portugal 12 pessoas por violência doméstica. A primeira morte ocorreu em Lagoa, dia 5 de janeiro. A vítima, Lúcia Rodrigues, de 48 anos, foi atingida no tórax, com tiros de caçadeira, pelo companheiro, que depois se suicidou.



Agredia ex-namorada

Um homem de 39 anos foi detido pelo NIAVE da GNR de Faro, terça-feira, por agredir a ex-namorada, em Moncarapacho. Não pode contactar a vítima nem aproximar-se a menos de mil metros. Até à colocação de dispositivo eletrónico, o agressor ficou em prisão preventiva.