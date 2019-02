Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor que esfaqueou jovem em rixa de trânsito na A8 condenado a quatro anos e meio de pena suspensa

Desentendimento acabou com o filho de um dos condutores, a ser esfaqueado no peito.

O condutor envolvido numa rixa de trânsito na A8, em maio de 2018, onde acabou por esfaquear um jovem de 18 anos, foi esta segunda-feira condenado a quatros anos e meio de pena suspensa e fica impedido de conduzir durante um ano.



A rixa entre dois condutores na autoestrada do Oeste (A8) terminou próximo do Bombarral com um jovem de 18 anos, filho de um dos condutores, a ser esfaqueado no peito pelo outro condutor, que foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria.



Os dois condutores seguiam no sentido Norte-Sul, num domingo à tarde, a caminho de casa, na zona de Lisboa , quando se desentenderam e mantiveram uma condução perigosa ao longo da autoestrada, até que pararam as duas viaturas junto às portagens do Bombarral.



Os dois condutores saíram dos carros, alegadamente para colocarem fim à "contenda de trânsito" mas, um deles, de 44 anos, avançou na direção do outro com uma arma branca do tipo militar, semelhante a um punhal. Gerou-se a confusão com o filho, de 18 anos, do condutor que estava desarmado a tentar proteger o pai, acabando por ser esfaqueado no peito com gravidade. Foi transportado de urgência para o Hospital das Caldas da Rainha, onde ontem ainda estava internado.



O agressor fugiu de imediato do local do crime, foi deixar a família que viajava com ele a casa e tentava esconder-se das autoridades policiais quando veio a ser detido, já de madrugada, por inspetores da Polícia Judiciária de Leiria.



A detenção ocorreu na via pública, na zona de Benfica, em Lisboa, fora de flagrante, numa operação que contou com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária. A arma do crime foi apreendida pelas autoridades.