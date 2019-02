Reclusos filmam-se em direto a fumar droga na prisão de Paços de Ferreira

Novo caso surge duas semanas depois de ser filmada festa de aniversário com álcool e música.

Duas semanas depois de ter sido transmitida em direto para as redes sociais uma festa de aniversário de um traficante de droga a partir do interior da prisão de Paços de Ferreira, surge agora um novo vídeo que mostra um grupo de três reclusos a fumar um cigarro de droga no recreio da prisão.O recluso que filma começa por dizer que está em direto da prisão e filma o colega, que tem o cigarro na mão."O meu amigo está com uma moca descomunal", explica.A dada altura, um deles comenta sobre a fraca qualidade da transmissão: "estamos na cadeia Man, já é bem bom termos este telefone".Lembre-se que os reclusos desta cadeia foram alvo de uma revista na semana passada, que levou à apreensão de 79 telemóveis e de droga.No vídeo agora divulgado, os homens reagem aos utilizadores da rede social que estão a usar. Devolvem os cumprimentos em direto, respondendo com saudações para todos.O caso da festa não autorizada de há duas semanas levou à demissão da diretora da prisão.