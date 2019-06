Padre Humberto Gama nega ter violado mulher de 61 anos durante sessão de exorcismo

No Investigação CM desta quarta-feira lembramos-lhe o caso do padre exorcista Humberto Gama, de 80 anos, acusado do crime de violação por uma cliente de 61 anos, em agosto do ano passado.

A alegada violação ocorreu durante uma sessão de exorcismo, no consultório situado no Valinho de Fátima, com o padre a friccionar o pénis contra a cara da vítima, segundo o Ministério Público.

Em entrevista exclusiva ao Investigação CM, Humberto Gama nega todas as acusações de que é alvo e afirma fazer de tudo para evitar que o caso avance para julgamento.

"É tudo mentira, uma inventona contra mim, vou apresentar a minha defesa e o tribunal decidirá. Não acredito que chegue a julgamento", disse ao CM.

Humberto Gama continua a dar consultas e a fazer exorcismo nos consultórios de Fátima e Murça, para que com o seu toque possa libertar as pessoas das más energias.