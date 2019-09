Explosão em empresa da Benedita provoca queimaduras graves num trabalhador

Uma explosão numa empresa na Benedita, concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, provocou esta segunda-feira queimaduras graves num trabalhador, que vai ser transportado de helicóptero, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Benedita, António Paulo, a vítima, um homem com 54 anos, sofreu "queimaduras graves nas vias aéreas e ao nível da face", após a explosão de um sistema de oxigénio na empresa Solancis."A vítima está a aguardar a chegada do helicóptero do INEM para ser transferida", acrescentou António Paulo, pelas 15h00.Ao que oapurou, a vítima será encaminhada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.Fonte do CDOS referiu que o alerta foi dado às 13h33, tendo estado no local nove operacionais, apoiados por três veículos e um helicóptero dos bombeiros, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).