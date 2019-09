Acidente em Sintra causa cinco feridos e obriga ao corte da EN375

Um acidente entre dois veículos ligeiros em Colares, Sintra, causou na noite de sexta-feira cinco feridos e obrigou ao corte da estrada nacional 375, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa."Recebemos o alerta às 22h30 para uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros que ocorreu em Banzão, freguesia de Colares, Sintra, que causou quatro feridos graves e um ferido ligeiro", disse fonte do CDOS de Lisboa.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na estrada nacional 375, que, pelas 23h50, estava cortada em ambos os sentidos devido aos trabalhos no local.Deslocaram-se para a ocorrência 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).