SEF detém mulher suspeita de angariar cidadãs estrangeiras para prostituição

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve na terça-feira em Fafe uma mulher suspeita de angariar e explorar cidadãs estrangeiras para a prostituição.Em comunicado divulgado esta quarta-feira o SEF adianta que foram realizadas várias operações de combate ao auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas para exploração sexual e lenocínio, que terminaram na detenção da principal suspeita de angariar e explorar cidadãs estrangeiras para a prostituição.As ações de fiscalização, que decorreram no norte do país - Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo e Fafe e incluíram seis buscas domiciliárias, nas quais foram identificados vários cidadãos estrangeiros, cinco dos quais foram detidos por estarem ilegais em Portugal.A nota refere ainda que nas buscas foram apreendidas elevadas quantias de dinheiro, vários documentos que traduzem o 'modus operandi' adotado, as atividades de favorecimento na entrada e permanência ilegal de cidadãos estrangeiros no país e os lucros avultados que obtinham.