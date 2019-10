Filho ataca pais à facada em Portalegre. Casal em estado grave

Um homem de 38 anos, com problemas psicológicos, atacou este sábado os pais em casa na cidade de Portalegre. O agressor esfaqueou o pai de 66 anos e a mãe de 62 com uma faca de tipo militar.O alerta foi dado às 18h13 no Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, tendo-se deslocado para o local oito operacionais , entre polícia e bombeiros, apoiados por três viaturas.Foi acionada a VMER do hospital de Portalegre que transportou as vítimas em estado considerado grave para aquela unidade hospitalar. O agressor, que vivia na mesma casa que os pais, foi detido e encontra-se preso nas instalações da PSP para ser presente a um juiz para primeiro interrogatório judicial.Desconhecem-se até ao momento os motivos que levaram ao brutal ataque, mas a Polícia Judiciária (PJ) já foi avisada e está a investigar o caso .Na noite de sábado, as vítimas encontravam-se a ser submetidas a diversas intervenções cirúrgicas no hospital de Portalegre, uma vez que sofreram vários golpes, praticamente em todo o corpo. A vizinhança não deu conta do ataque e o agressor entregou-se voluntariamente às autoridades.