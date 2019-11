Homem de 33 anos morre num acidente com trator agrícola em Vimioso

Um homem com 33 anos morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente de um trator agrícola em Vimioso, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros"O homem estaria a trabalhar numa prioridade agrícola da família, local onde aconteceu o acidente. Para já as causas são desconhecidas", disse à Lusa a mesma fonte.O alerta foi dado às 17h31.Nas operações de socorro estivem envolvidos nove operacionais dos bombeiros de Vimioso apoiados por cinco viaturas. No local esteve, ainda, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)A GNR de Vimioso tomou conta da ocorrência.Esta é a segunda vítima morta esta quarta-feira no distrito de Bragança na sequência de acidentes com tratores agrícolas.Cerca das 11h50 um outro homem de aproximadamente 60 anos morreu na localidade de Avidagos, no concelho de Mirandela, também num acidente que envolveu um trator agrícola.