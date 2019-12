Colisão entre carro e mota faz um ferido na Amadora

Uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um carro e uma mota este domingo à noite na rotunda Mário Soares, na Encosta do Sol, Amadora.A vítima foi transportada para o hospital Amadora Sintra.Segundo o que oapurou junto de fonte oficial dos Bombeiros Voluntários da Amadora, foi a viatura ligeira que embateu no motociclo.O acidente obrigou ao corte de duas faixas da rotunda, no entanto cerca das 23h45 já estava tudo normalizado e os meios desmobilizados.O alerta foi dado às 22h55 e foram mobilizados para o local dez operacionais, apoiados por três viaturas.