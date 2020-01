Obras contra cheias avançam em Albufeira

Mais de 1,3 milhões de euros estão atualmente a ser investidos pela Câmara de Albufeira em obras para reduzir o risco de cheias na baixa da cidade e junto à praia do Inatel. Estas intervenções inserem-se no âmbito do Plano Geral de Drenagem.

Segundo revela ao CM José Carlos Rolo, presidente da Autarquia, a estação elevatória da praça dos Pescadores "está concluída, faltando agora as condutas adutoras". Esta obra tem de "ser feita por fases", dado que obriga "a fechar ruas". O autarca adianta que a primeira fase dos trabalhos será executada antes do próximo verão e a segunda só depois da época balnear.

Com o novo sistema de bombagem será possível evitar a acumulação de água na zona mais sensível da baixa da cidade, em alturas de precipitação intensa. A estação, em conjunto com as condutas, tem um custo de um milhão de euros.

Entretanto, a autarquia adjudicou a empreitada para reduzir o risco de inundações junto ao Inatel, no valor de 300 mil euros. As obras começaram esta semana, prevendo-se que fiquem concluídas antes da abertura da próxima época balnear.

No futuro, também no âmbito do Plano Geral de Drenagem, será construído um grande túnel, orçado em cerca de 15 milhões de euros, que vai desviar a água da ribeira de Albufeira diretamente para o mar.

Em novembro de 2015, a cidade sofreu inundações que arrasaram a baixa, causando prejuízos de 20 milhões de euros.