Estação elevatória para travar cheias em Albufeira

Autarquia adjudicou obra de quase um milhão de euros, na praça dos Pescadores.

Por José Carlos Eusébio | 08:38

A Câmara de Albufeira adjudicou a construção da estação elevatória da praça dos Pescadores e infraestruturas associadas, num investimento de quase um milhão de euros. O objetivo é minimizar o risco de inundações na zona baixa da cidade.



"Esta é uma das obras prevista no Plano Geral de Drenagem de Albufeira", explica ao CM José Carlos Rolo, presidente da câmara, adiantando que haverá uma programação cuidadosa dos trabalhos "de forma a não prejudicar o normal funcionamento turístico da cidade".



Através da instalação de um sistema de bombagem será possível evitar a acumulação de água na zona mais sensível da baixa da cidade, em alturas de precipitação intensa.



Atualmente, a água é escoada para o mar através de um túnel, mas por vezes a acumulação de areia impede a passagem da água, tal como acontece, por vezes, devido às marés.



A empreitada da estação elevatória foi adjudicada pelo valor de 934 mil euros. Segundo o contrato, o prazo de execução previsto é de 240 dias.

Entretanto, estão prestes a ser concluídos trabalhos de sondagem para a construção do túnel que vai desviar os caudais da ribeira de Albufeira diretamente para o mar. Esta infraestrutura terá uma extensão de cerca de 1,4 quilómetros e irá desembocar nas proximidades do porto de abrigo.



Estas sondagens, que implicam a recolha de amostras de terra para análise, permitirão evitar surpresas durante a execução do túnel - obra que tem um custo estimado de cerca de 15 a 16 milhões de euros.



Em 2015, Albufeira foi fustigada por inundações que deixaram um rasto de destruição na baixa da cidade, causando prejuízos estimados em mais de 20 milhões de euros.