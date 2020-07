Inspeção reprova automóveis sujos

Os centros de inspeção automóvel vão passar a ter regras mais exigentes para a avaliação e aprovação das viaturas. Uma deliberação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes publicada em Diário da República na sexta-feira, e que entra em vigor a 1 de novembro, estabelece que a partir de agora o número de quilómetros passa a ficar registado no processo para evitar fraudes e que as condições de limpeza podem ser motivo para reprovar o veículo.



De acordo com as novas normas, "sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspeção, o veículo deve ser reprovado e o inspetor deve descrever na ficha de inspeção a não realização dos ensaios e verificações correspondentes por não existirem condições de limpeza". A nova norma estabelece ainda que sistemas de segurança que até agora não eram avaliados – como a direção assistida, controlo eletrónico de estabilidade ou sistema eletrónico de travagem –passam a ser também verificados.





No caso do carro ter menos quilómetros desde a inspeção anterior, isso passa a constar na ficha de inspeção, que ficará para sempre associada ao processo do veículo. O mesmo acontece com qualquer alteração feita à viatura.As 26 medidas aprovadas pelo IMT visam dar resposta às "inovações tecnológicas desenvolvidas pela indústria automóvel e a inerente necessidade de atualização dos métodos e procedimentos de inspeção aplicáveis" e pretendem tornar a inspeção periódica obrigatória mais exigente e rigorosa.As novas medidas vão afetar milhares de veículos de marcas que nos últimos anos falsearam os dados das emissões de gases poluentes, que serão chumbados se não tiverem trocado o software de origem.Número de veículos automóveis matriculados em Portugal em janeiro de 2019. Todos são obrigados a uma inspeção cuja periodicidade varia de acordo com o tipo de viatura.A deliberação do IMT estabelece novos limites de ‘opacidade’ (medição dos gases de escape) e promete chumbar qualquer carro ao qual o filtro de partículas tenha sido retirado ilegalmente.