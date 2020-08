Bombeiros detidos por incendiarem mato e casa da mãe

Dois bombeiros foram detidos pela PJ por fogo posto, em Tavira e Alcobaça. No Algarve, um bombeiro em serviço no aeroporto de Faro foi detido por suspeita de ter ateado fogo à casa onde vivia com a mãe, em Santa Margarida, Tavira, no domingo. Lançou gasolina à cama da mãe.O bombeiro, de 35 anos, estaria alcoolizado e, segundo a PJ, tinha antecedentes criminais por condução com álcool. Na origem do crime estarão desavenças com a mãe e a irmã, existindo queixas da parte da progenitora por maus-tratos e violência doméstica. Ficou em liberdade com apresentações diárias às autoridades.Em Alcobaça, a PJ revela que "terão sido motivos fúteis" que levaram um bombeiro de 29 anos a atear um incêndio numa zona florestal em Pataias, na segunda-feira. Presente a um juiz, ficou em preventiva.O homem usou um isqueiro e fugiu, mas não contava que dois motoristas tivessem detetado o fumo e apagado as chamas. Tem mais de dez anos de serviço mas estará em funções há pouco tempo em Pataias.Num outro caso, a PJ de Vila Real deteve um homem de 52 anos que causou um incêndio florestal em Chaves.