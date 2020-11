Prisão preventiva para suspeito de matar rapper Mota Jr.

O suspeito, de 26 anos, tinha estado preso por suspeita de ter assassinado um agente da PSP reformado e foi colocado em liberdade por exceder o prazo de prisão preventiva. O arguido será sujeito a primeiro interrogatório judicial esta quinta-feira onde irá conhecer as medidas de coação.

O primeiro suspeito da morte do rapper foi detido a 26 de maio, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando regressava ao País, vindo de Inglaterra.

Edi Barreiros, de 26 anos, fugiu para Manchester a 19 de março, quatro dias após o crime. O segundo suspeito, João Luizo, de 26 anos, foi detido em Manchester, onde estava escondido. Desde que o comparsa foi detido a tentar entrar em Portugal, Luizo tentou escapar. Sabia que tinha mandados e circulou por várias cidades inglesas.

Ficou em prisão preventiva Júnior, o quarto suspeito da morte do rapper Mota Jr., detido esta quarta-feira. O crime aconteceu em março deste ano. A detenção foi realizada pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, depois de já terem sido detidos outros dois suspeitos da morte do rapper.As autoridades já apanharam três suspeitos de estarem envolvidos na morte do rapper Mota Jr. O corpo do jovem foi encontrado num descampado em Sesimbra em maio depois de ser dado como desaparecido a 15 de março. Mora Jr. terá sido raptado à porta do prédio onde vivia em São Marcos, Sintra.