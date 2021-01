Bombeiros ajudam menina a nascer em casa em Vila Pouca de Aguiar

Três elementos do da Associação Humanitária dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar ajudaram, esta madrugada, uma menina a nascer.Segundo Hugo Silva, Comandante dos Bombeiros Aguiarenses, "o alerta foi dado às 03:38 para uma emergência pré-hospitalar, de uma grávida de 34 anos que estava em trabalho de parto".Chegados à casa da parturiente, em Campo de Jales, os elementos ajudaram a pequena Núria a vir ao mundo.A mãe e a bebé foram depois transportados para o hospital de Vila Real. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Vila Real esteve no local mas, à sua chegada o parto já tinha sido realizado.