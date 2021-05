Homem ferido em despiste em Penafiel

Um homem, de 36 anos, ficou ferido, na sequência do despiste do carro em que seguia, na madrugada deste domingo, em Termas de São Vicente, em Penafiel.



O acidente aconteceu cerca das 4h00, na estrada municipal junto à capela de Santo António, tendo o carro caído a um campo.





No socorro à vítima – que era o condutor e único ocupante do carro – estiveram os Bombeiros de Entre-os-Rios, com 11 operacionais e três veículos, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.O homem foi, depois de estabilizado, transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.A GNR esteve no local e está agora a investigar as causas do acidente.