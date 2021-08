Fogos em simultâneo assombram Sul do País

Ainda os operacionais estavam em vigilância e operações de rescaldo no incêndio de Castro Marim, que começou na madrugada de segunda feira em Castro Marim e alastrou aos concelhos de Tavira e Vila Real de António, quando foram chamados, esta quarta-feira, para outros dois fogos: um no concelho de Odemira, no Alentejo, e outro em Ameixial, no concelho de Loulé, Algarve.Em Odemira, o fogo foi empurrado pelo vento forte e progrediu rapidamente em mato e numa zona de povoamento florestal, incluindo sobreiros, eucaliptos e pinheiros. O fogo, com duas frentes ativas, foi rapidamente atacado, mas o fumo intenso dificultou o combate dos meios aéreos. Segundo oconfirmou junto de fonte da Proteção Civil, dois homens civis sofreram queimaduras ligeiras, logo nas primeiras horas do incêndio, a tentarem combater o fogo. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e INEM. Um dos feridos foi transportado pelo helicóptero do INEM para o Hospital de Faro.