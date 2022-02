Milhares de euros foram desviados do cartão de crédito Wizink para corretoras de criptomoedas. Os lesados queixam-se da falta de segurança do banco espanhol que tem cerca de 700 clientes em Portugal e que é desde o ano passado o novo patrocinador do Benfica.Milhares de euros foram desviados do cartão de crédito Wizink para corretoras de criptomoedas