Guardas prisionais em protesto contra a estagnação na carreira

Dezenas de guardas prisionais reuniram-se esta terça-feira frente ao Ministério da Justiça, em Lisboa, para entregar à nova ministra, Catarina Sarmento e Castro, um abaixo-assinado com quatro mil assinaturas contra a falta de progressão na carreira."Há guardas com mais de 22 anos de profissão que ao longo desse tempo só subiram um escalão remuneratório", afirma Carlos Sousa, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.Há guardas que de ordenado-base ganham apenas mais 90 euros que o salário mínimo nacional.