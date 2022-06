Colisão provoca dois feridos em Grândola

A colisão entre uma viatura ligeira de passageiros e um pesado de mercadorias, provocou na manhã desta terça-feira dois feridos, um grave e um assistido no local, na Estrada Nacional 253-1, que liga Comporta e Tróia, no concelho de Grândola.

O ferido grave é um homem de 30 anos, condutor e único ocupante da viatura ligeira de passageiros, que depois de estabilizado no local foi transportado para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O outro ferido, é o condutor do pesado, que sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local pela equipa dos Bombeiros de Grândola e da VMER.

O alerta foi dado às 09h19 e nas operações de socorro estiveram 15 operacionais, apoiados por 6 viaturas, dos Bombeiros de Grândola, VMER do HLA e GNR.

Para facilitar as operações de socorro, a via esteve cortada ao trânsito durante mais de uma hora.

A GNR esteve no local a controlar o trânsito e tomou conta da ocorrência.