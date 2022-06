Um homem de 38 anos morreu após uma colisão violenta entre a mota em que seguia e um carro, esta madrugada, em Penafiel.

O alerta para o acidente, na rua Tenente Valadim, foi dado já depois das 02h00. Filipe Nunes foi assistido no local pelos Bombeiros de Penafiel, que o transportaram ainda com vida para o Hospital Padre Américo, próximo do local da colisão. A vítima não resistiu aos ferimentos graves e o óbito foi declarado já na unidade hospitalar.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente mortal.