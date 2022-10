Trânsito cortado na A25 após despiste de camião no nó de Pínzio

O trânsito na autoestrada A25, entre os nós de Pínzio e Alto de Leomil, está cortado desde as 09h59, no sentido Guarda - Vilar Formoso, devido ao despiste de um camião, segundo fontes da proteção civil e da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o despiste do veículo pesado de mercadorias ocorreu pelas 09h59, junto do nó de Pínzio da A25 (autoestrada que liga Aveiro a Vilar Formoso), no sentido Guarda - Vilar Formoso.

Do despiste do veículo pesado, que ocorreu ao quilómetro 177,8 da referida autoestrada, resultou um ferido ligeiro, disse à agência Lusa a fonte do CDOS.

Já uma fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda referiu à Lusa que a viatura acidentada "está a ocupar a via", situação que levou ao corte da autoestrada, no sentido da fronteira de Vilar Formoso, entre os nós de Pínzio (Pinhel) e Alto de Leomil (Almeida).

"Estão a ser feitas diligências no local, para remoção do veículo pesado. Não há previsões para a reabertura da via", disse a fonte.

O trânsito está a ser desviado, entre os nós de Pínzio e o Alto de Leomil da A25, pela Estrada Nacional 16 (EN 16), acrescentou a GNR.

Acorreram ao local 11 elementos e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeida, da GNR e da empresa concessionária da autoestrada, de acordo com o CDOS da Guarda.