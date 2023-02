Corpo de homem encontrado a boiar no porto de pesca de Olhão

O corpo de um homem, com 62 anos, de nacionalidade moçambicana, foi encontrado a boiar no porto de pesca de Olhão, no distrito de Faro, este domingo, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Depois de alertadas por um popular, pelas 09h30, as autoridades mobilizaram para o local a Polícia Marítima e os elementos da Estação Salva-vidas de Olhão, que retiraram o corpo da água.

Em declarações à Lusa, o Capitão do Porto de Olhão, Alexandre Algarvio, disse que "o corpo foi identificado" através de documentação que estava na sua posse.

"Conseguimos identificar o corpo. Trata-se de um homem com 62 anos, de nacionalidade moçambicana e residente em Olhão", detalhou.

Segundo a mesma fonte, o corpo "não apresentava sinais visíveis de violência, sendo desconhecidas as causas que originaram a morte".

O cadáver foi transportado para o Instituto Médico-Legal de Faro para que sejam apuradas as causas da morte.