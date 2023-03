Cinco suicídios na PSP em apenas três meses preocupam polícias

Cinco agentes da PSP puseram termo à vida em apenas três meses, dois dos quais entre domingo e o dia desta segunda-feira. Fontes da PSP contactadas peloestão alarmadas e reforçam a necessidade de apoio profissional para evitar comportamentos de risco.A vítima mais recente foi um agente, com cerca de 45 anos, que prestava serviço na divisão da PSP de Almada e que esta segunda-feira usou a arma de serviço para se suicidar.Na véspera, domingo, um polícia, de 48 anos, da divisão do Seixal, foi encontrado morto por populares na zona das Cavadas.Em fevereiro, um agente da esquadra de Tomar, pai de dois filhos, usou a arma de serviço de um colega. No primeiro dia do ano, uma agente da PSP de Almada, de 30 anos, parou o carro na Ponte 25 de Abril e atirou-se.