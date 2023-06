Um incêndio destruiu um carro, esta manhã de segunda-feira, em Santa Maria da Feira. Foram os condutores das viaturas que se cruzaram com o carro em chamas que alertaram a condutora.A mulher acabou por parar a tempo, antes do carro ficar tomado pelas chamas, e escapar ilesa das chamas.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para os bombeiros da Feira, para um incêndio rodoviário, na rua Martins Soares Leite, no lugar do Cavaco.A PSP da Feira foi acionada para o local.