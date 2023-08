Incêndio florestal cercou aldeia e deixou moradores em pânico

A aldeia de Carvalhas, em Nelas, esteve na noite de quarta-feira cercada por labaredas de grande dimensão, provenientes do incêndio que deflagrou em Senhorim por volta do meio-dia e que chegou a ter três frentes ativas.Em Carvalhas, era já de noite quando as traseiras das habitações se viram em chamas, que evoluíram com grande violência, tocadas pelo vento forte e passando em pouco minutos de um lado para o outro da estrada.Os moradores viveram momentos de angústia e pânico, tendo de pegar em mangueiras e baldes de água para apagar as chamas até à chegada dos bombeiros.Já durante a tarde, 40 moradores que residem próximo do cemitério foram retirados por precaução. Houve seis feridos, sendo quatro bombeiros, e a EN231 foi cortada.