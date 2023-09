A investigação ao esquema de corrupção na Câmara de Espinho revela que, após deixar a autarquia, Pinto Moreira - que está acusado no processo - contactou várias vezes com o empresário do imobiliário Francisco Pessegueiro e outros arguidos. Queria saber do estado dos projetos de Pessegueiro, que se sentia pressionado a entregar mais dinheiro ao ex-autarca.









Ver comentários