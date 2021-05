Mais de 40 imigrantes realojados no Zmar e em pousada da juventude de Almograve

Durante a madrugada desta quinta-feira decorreu a operação de realojamento de 24 migrantes para o Zmar, que estavam referenciados e que viviam nas 22 habitações sem condições de habitabilidade em Odemira.





No Zmar houve uma intervenção policial mais musculada, a GNR desmantelou as barreiras físicas que os proprietários e trabalhadores do resort de luxo tinham improvisado e tomaram o espaço enquanto por outra porta entravam outros 24 imigrantes que vão ser alojados neste espaço.



Na pousada da juventude de Almograve chegaram de autocarro 21 migrantes fizeram um registo de entrada e depois foi atribuído um quarto para cada dois imigrantes, com camas separadas e casa de banho no quarto.



Ao CM, um dos migrantes revelou que vai partilhar um apartamento T3 com mais oito pessoas. Cada elemento do grupo utiliza pulseiras com o nome do local onde vão ficar para as autoridades fazerem o controlo.