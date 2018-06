Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

29 pessoas detidas pela PSP em Lisboa

Detenções estavam relacionadas com crimes de condução e roubo.

11:42

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa deteve 29 pessoas na sexta-feira, dez por crimes relacionados com condução e quatro por roubo, segundo informação do comando metropolitano.



Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa indicou que entre as 00h00 e as 23h59 de 29 de junho houve cinco detenções por falta de habilitação legal para o exercício da condução e outras cinco por condução sob o efeito do álcool.



Foram ainda feitas seis detenções por tráfico de estupefacientes, quatro por crimes de roubo e uma por furto.



A informação indica também quatro detenções decorrentes da emissão de mandado de detenção, uma detenção por crime de desobediência, uma por resistência e coação sobre funcionário e duas detenções por outros tipos de crime.