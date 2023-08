São 40 as patrulhas de vigília florestal do Exército, cada uma com dois a três militares, que fazem turnos de quatro a cinco horas rotativamente. Vão estar de prevenção durante todos o verão em várias zonas do País. Têm como missão detetar e vigiar focos de incêndio. Uma dessas patrulhas, sediada em Vila Pouca de Aguiar, recebeu a visita do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Eduardo Mendes Ferrão, na quinta-feira











