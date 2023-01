Luana esfaqueou brutalmente o filho bebé em Santiago do Cacém, em novembro. Disse que viu Satanás e deu cabo dele. Mas no lugar do mal estava um menino, Isaac, que nem dois anos tinha. A mulher teve um surto psicótico e a Justiça decidiu que vai ficar internada num hospital psiquiátrico; Gonçalo, de 23 anos, não tomava a medicação prescrita para um problema de esquizofrenia e assassinou a avó com 58 facadas, em Mafra.









Ver comentários