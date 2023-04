Um total de 786 condutores foram apanhados pelas forças de segurança, em apenas três dias, a usar o telemóvel durante a condução. A utilização deste aparelho ao volante aumenta, em quatro vezes, a probabilidade de acidente, prejudicando a reação do condutor.No âmbito da campanha de Segurança Rodoviária ‘Ao volante, o telemóvel pode esperar’, que decorreu entre 27 e 30 de março, foram fiscalizados 41 727 veículos. Nesse período registaram-se 1393 acidentes com três vítimas mortais, em Viana do Castelo, Aveiro e Lisboa.