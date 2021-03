O caso é um dos mais chocantes e macabros casos de homicídio em Portugal: Diogo Gonçalves, de 21 anos, foi drogado, sequestrado, estrangulado até à morte, tendo o corpo sido depois desmembrado, com as várias partes do cadáver a serem espalhadas em várias zonas do Algarve. Acusadas dos crimes de homicídio e profanação de cadáver (entre outros crimes) estão duas jovens, Maria Malveiro, de 20 anos, e Mariana Fonseca, de 24 anos: viviam um romance na altura em que, segundo o Ministério Público, decidiram traçar um plano para matar Diogo e assim apoderarem-se dos cerca de 70 mil euros que o jovem algarvio tinha recebido de indemnização pela morte da mãe (vítima de um acidente de viação, em 2016).





O caso, digno de um thriller ou filme de terror de Hollywood, ganhou esses mesmos contornos quando, no primeiro inquérito judicial, Maria revela que se inspirou na série ‘Dexter’ – em que um analista e especialista forense homicida mata sem nunca ser apanhado, por conseguir eliminar as provas que o ligam aos crimes -, quando levou a cabo o homicídio e desmembramento do cadáver de Diogo.

