Valentina Fonseca, de 9 anos, foi morta em casa e o corpo apareceu numa serra, a seis quilómetros da habitação, quatro dias depois. Os principais suspeitos do crime são o pai e a madrasta.



Na quinta-feira, dia 7, o pai dava o alerta à GNR do desaparecimento da menina em Atouguia da Baleia, Peniche. Foram quatro dias de buscas. Polícias, bombeiros, escuteiros, militares e populares juntaram-se para encontrar Valentina.



A calma do pai, o tapete na varanda, as roupas lavadas e as incongruências nos testemunhos levaram a PJ a uma conclusão: Valentina Fonseca terá sido espancada e morta pelo pai com a ajuda da madrasta. A autópsia revela que esteve 13 horas em agonia. O corpo foi largado numa serra e tapado por giestas.



Uma semana depois da sua morte, o pai e a madrasta são condenados a prisão preventiva.

7 de maio



Sandro Bernardo, pai de Valentina, alertou a GNR às 8h30 para o desaparecimento da filha de 9 anos.



Bombeiros, GNR e cães pisteiros correram ruas e campos na freguesia.



8 de maio



Com o passar do tempo e sem notícias da menina começam a surgir as dúvidas. A primeira questão é a hora em que Valentina desapareceu. O pai diz que viu a filha pela última vez por volta da uma da madrugada. Diz que a foi aconchegar à cama.



Valentina estava há uma semana na casa do pai. Daria mostras de estar triste; a alteração das rotinas - a ausência da escola e a impossibilidade de estar com os amigos - poderá ter perturbado a menina.



Outra hipótese, avançada pela família, é que a criança tivesse tido uma crise de sonambulismo. A possibilidade era porém pouco provável, sendo certo que a menina tinha muito medo do escuro.



Meu amor, volta para junto de nós, estamos desesperados" Mãe de Valentina no Facebook

O pai da menina estaria a pensar emigrar com a madrasta e os dois meios-irmãos, ambos bebés. A criança estava perturbada também por mudar as suas rotinas.



Mudou de casa - vivia com a mãe no Bombarral - e foi alojar-se com o pai, a madrasta e os meios-irmãos em Atouguia da Baleia, em Peniche, local onde melhor podia seguir a escola através de aulas online. Estava longe dos amigos, convivia de perto com dois meios-irmãos.



Os familiares e pessoas próximas da família continuam a ser interrogados pela PJ.

9 de maio



Terceiro dia de buscas por Valentina. Os rostos dão sinais de cansaço. A tristeza é visível no rosto dos familiares, populares, amigos, bombeiros e militares que se desdobram em buscas.



"Volta para os nossos braços por amor de Deus" Mãe de Valentina no Facebook

10 de maio



As buscas por Valentina são travadas pela trágica notícia: o corpo da menina de 9 anos foi encontrado camuflado na Serra d'El Rei, a seis quilómetros da casa do pai.



Depois de confrontado com esta afirmação do menino, Sandro confessou. Disse que estava a exigir à filha que lhe contasse a verdade sobre boatos de ela ser vítima de abusos sexuais. Conta que Valentina tomava banho e foi nessa altura que a pressionou e tentou forçar uma confissão. Mas, ainda na versão dele, ela teve um ataque e convulsões. E morreu. Márcia, a madrasta, disse que nem estava no WC. Nem assume que ajudou a esconder o corpo. Sandro confirma, mas iliba a mulher da morte. Levaram o cadáver da menina no banco de trás da sua Renault Scenic verde e esconderam-no com as giestas.



Casa do pai e da madrasta de Valentina e local onde foi encontrado o corpo da menina





12 de maio



Emoção, lágrimas e muita revolta. Foi assim o funeral de Valentina, que teve lugar no Bombarral, local onde morava com a mãe, Sónia Fonseca. O povo fez questão de se despedir da menina de 9 anos.



Fizeram-se ouvir palmas e balões brancos e cor-de-rosa foram lançados na direção do carro onde seguia a urna. Lá dentro, as lágrimas e o desespero cobriam a cara de Sónia Fonseca, que estava acompanhada pelo namorado e pelo tio da criança.



A GNR montou um perímetro de segurança e apenas permitiu o acesso às cerimónias a familiares e amigos mais próximos, fazendo cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde devido à pandemia.



Já no acesso ao cemitério outro momento comovente com a mãe de Valentina, agarrada ao caixão, em completo desespero. Um padre proferiu breves palavras antes de o cortejo seguir para a última morada da menina. Sónia Fonseca não conteve toda a a emoção depois de enterrar a filha e acabou por desmaiar. De imediato foi chamada uma ambulância que a transportou para o hospital.