“A imaginação é o limite do tráfico”: Seis detidos em operação da PJ

Seis homens, entre os 38 e 54 anos, foram detidos pela PJ na Operação Alçapão, dedicada ao combate do tráfico de droga. Os suspeitos, um português e os restantes sul-americanos, integravam uma rede criminosa de cariz transnacional que se dedica à introdução de grandes quantidades de cocaína em vários países da Europa, por via marítima, provenientes da América Latina. No total, foram apreendidos mais de 500 kg de ‘coca’ - que poderiam valer na rua cerca de 25 milhões de euros.

No ano passado, foi detetado no porto de Setúbal um contentor que transportava 170 kg de droga. A investigação teve agora o seu ponto alto, com a localização de um segundo contentor na cidade do Porto. "Foi localizado um segundo contentor com cocaína dissimulada, proveniente de um país das Caraíbas. Foi transportado para um armazém, no Norte, onde acabou por ter lugar a intervenção policial que levou à confirmação da presença do estupefaciente", disse Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

No primeiro caso, a droga vinha disfarçada nas paredes duplas de um contentor que transportava ananás, coco e banana. No segundo, estava escondida no fundo falso de um contentor marítimo, criado para o efeito, tal como a própria empresa de fruta. "A imaginação é o limite e de facto as organizações criminosas estão constantemente a alterar o seu ‘modus operandi’ em termos de transporte e dissimulação de droga", afirmou ainda Artur Vaz.