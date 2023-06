Inês, de 17 anos e com um craniofaringioma (um tumor cerebral raro), foi espancada por duas jovens, a 16 de julho do ano passado, na estação da Trindade, Porto. “Ela podia ter tido uma hemorragia interna. A Inês podia ter morrido ali com aquela brutalidade”, diz ao CM Beatriz, mãe da então menor, que só este sábado viu a violência de que a filha foi alvo num vídeo da agressão que apenas agora está a ser partilhado nas redes sociais.









