A última mensagem que o ex-patrão do Pingo Doce deixou para a família ler após a sua morte

"Testamento não é fácil de escrever, seja o que for para ser lido após a minha morte que não sei quando ocorrerá. Penso, contudo, que algo tenho que escrever, que alguma mensagem tenho de deixar à minha mulher e aos meus filhos. Mensagem de agradecimento pelo amor e carinho que a minha mulher e a maior parte dos meus filhos me dedicaram. Mensagem de esperança e aviso sobre o futuro que tanto pode continuar a ser belo nos seus diferentes aspetos, como doloroso, pois a inveja e o crime podem arrasar tudo."