Colisão entre dois carros faz um ferido grave na A1 em Santarém. Trânsito condicionado para aterrar helicóptero

Uma colisão entre dois carros em Santarém obrigou ao corte da A1 no sentido norte/sul, este sábado.O alerta foi dado às 13h00. O acidente provocou o capotamento de uma das viaturas e causou três feridos, um dos quais com gravidade. Os feridos ligeiros seguiram para o Hospital S. José.No sentido sul/norte, o trânsito encontra-se condicionado numa das vias, para um helicóptero dos bombeiros aterrar.No local, estavam, às 14h00, 25 operacionais, apoiados por oito viaturas e um meio aéreo. A vítima, aparentemente mais grave, será transportada para uma unidade de saúde ainda não revelada por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).